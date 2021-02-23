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09:37 23.02.2021

20 человек задержали у офиса оппозиционной партии ЕНД в Тбилиси

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МВД Грузии сообщило о задержании в Тбилиси более двух десятков сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Как сказали журналистам в МВД, за неподчинение требованиям полиции у офиса ЕНД задержан 21 человек.

Во вторник утром правоохранительные органы Грузии провели спецоперацию по задержанию лидера ЕНД Никанора Мелия. Сотрудникам спецназа пытались оказать сопротивление представители оппозиции. В оппозиции утверждают, что полиция применила слезоточивый газ. В МВД заявили, что была применена пропорциональная сила.

Теги: #грузия
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