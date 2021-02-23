На Донбассе возле Светлодарска погиб украинский военный, еще один – получил ранения

Утром во вторник, 23 февраля, на светлодарском направлении российские наемники обстреляли позиции Операции объединенных сил, в результате чего один украинский военный погиб и еще один получил ранения, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группы во вторник.

"Сегодня, 23 февраля около 7.00 в направлении Светлодарска в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отмечают в делегация в ТКГ.