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08:45 23.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,7 млн, число жертв - 2,47 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,7 млн, число жертв - 2,47 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 111 млн 720 тыс. 297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 473 тыс. 112, выздоровели более 86 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся от этой инфекции остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 188 тыс. 571 инфицированный COVID-19, зафиксировано 500 тыс. 236 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 16 тыс. 434, число скончавшихся - 156 тыс. 463, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 195 тыс. 160 заболевших, из них умерли 247 тыс. 143 человека, вылечились более 9,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 318,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 543 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 158.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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