Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

"В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - отметили в штабе ООС

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/