События

08:43 23.02.2021

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили ранения – штаб ООС

2 мин читать
Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

"В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - отметили в штабе ООС

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 23.02.2021
На Донбассе возле Светлодарска погиб украинский военный, еще один – получил ранения

На Донбассе возле Светлодарска погиб украинский военный, еще один – получил ранения

08:49 23.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:23 23.02.2021
В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

06:58 23.02.2021
Министр обороны в формате QUINT обсудил со своими западными коллегами прогресс оборонной реформы в Украине и реализацию статуса партнера с расширенными возможностями - Минобороны

Министр обороны в формате QUINT обсудил со своими западными коллегами прогресс оборонной реформы в Украине и реализацию статуса партнера с расширенными возможностями - Минобороны

05:02 23.02.2021
С 23 февраля станция метро "Харьковская" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов – метрополитен

С 23 февраля станция метро "Харьковская" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов – метрополитен

03:01 23.02.2021
Дело о неправомерной выгоде эксглавы Черниговской РГА направлено в суд - НАБУ.

Дело о неправомерной выгоде эксглавы Черниговской РГА направлено в суд - НАБУ.

00:47 23.02.2021
Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

00:32 23.02.2021
Замглавы ОП Тимошенко: индийская вакцина Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь

Замглавы ОП Тимошенко: индийская вакцина Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь

23:36 22.02.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве харьковчанина

Полиция задержала подозреваемого в убийстве харьковчанина

23:28 22.02.2021
На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе возле Светлодарска погиб украинский военный, еще один – получил ранения

В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

Замглавы ОП Тимошенко: индийская вакцина Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь

В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

На Донбассе возле пгт Пивденное боец ВСУ получил осколочные ранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,7 млн, число жертв - 2,47 млн - университет Хопкинса

Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

Полиция начала расследование убийства харьковчанина, его могли застрелить из-за денежного долга

Иран обогатит уран до 60% при необходимости – аятолла Хаменеи

В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

На Харьковщине трое полицейских предстанут перед судом за привлечение невиновного к уголовной ответственности

Обновленное правительство Грузии планирует к 2024 году подготовить экономику страны для членства в ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА