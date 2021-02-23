В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4 182 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 4 351 человек, умерли 153 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 236 человек, летальных случаев – 153, выздоровело – 4 351 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 22 февраля сообщалось о 3 206 новых случаях инфицирования COVID-19, 21 февраля сообщалось о 4 489 новых больных коронавирусом, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новых случаях инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях, 16 февраля - 3 143 новых случаев, 15 февраля - 2 332 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 311 844 человека, 25 309 человек - умерли, выздоровели – 1 151 777 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/