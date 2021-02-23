События

06:58 23.02.2021

Министр обороны в формате QUINT обсудил со своими западными коллегами прогресс оборонной реформы в Украине и реализацию статуса партнера с расширенными возможностями - Минобороны

1 мин читать
Министр обороны в формате QUINT обсудил со своими западными коллегами прогресс оборонной реформы в Украине и реализацию статуса партнера с расширенными возможностями - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран принял участие в заседании формате QUINT со своими западными коллегами, где обсуждались прогресс оборонной реформы в Украине и реализацию статуса партнера с расширенными возможностями, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В заседании приняли участие: государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес, министр национальной обороны Канады Харджитом Сингх Сейджжан, Министр охраны края Литовской Республики Арвидасом Анушаускас, министр национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащак и министром обороны США Ллойдом Остином

"Министр обороны Украины ознакомил руководителей оборонных ведомств государств-партнеров с изменениями в области безопасности обстановке на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, с текущим состоянием имплементации оборонной реформы, а также обозначил основные приоритеты деятельности Министерства обороны Украины и развития Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, на сайте Минобороны Украины в понедельник вечером.

Таран также поблагодарил за постоянную поддержку партнеров и отметил важность расширения сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах.

"Руководители оборонных ведомств Великобритании, Канады, Литовской Республики, Республики Польша и США заверили украинскую сторону в всесторонней поддержке, в том числе суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах и реформировании сектора безопасности и обороны", - подытожили в сообщении.

 

Теги: #минобороны #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:02 23.02.2021
С 23 февраля станция метро "Харьковская" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов – метрополитен

С 23 февраля станция метро "Харьковская" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов – метрополитен

03:01 23.02.2021
Дело о неправомерной выгоде эксглавы Черниговской РГА направлено в суд - НАБУ.

Дело о неправомерной выгоде эксглавы Черниговской РГА направлено в суд - НАБУ.

00:47 23.02.2021
Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

00:32 23.02.2021
Замглавы ОП Тимошенко: индийская вакцина Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь

Замглавы ОП Тимошенко: индийская вакцина Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь

23:36 22.02.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве харьковчанина

Полиция задержала подозреваемого в убийстве харьковчанина

23:28 22.02.2021
На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

23:04 22.02.2021
Полиция начала расследование убийства харьковчанина, его могли застрелить из-за денежного долга

Полиция начала расследование убийства харьковчанина, его могли застрелить из-за денежного долга

21:58 22.02.2021
В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

21:37 22.02.2021
Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

21:22 22.02.2021
В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы ОП Тимошенко: индийская вакцина Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь

В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

На Донбассе возле пгт Пивденное боец ВСУ получил осколочные ранения

Санкции в отношении сети "Спортмастер" введены на основании данных о работе в Крыму - СБУ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

ПОСЛЕДНЕЕ

Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

Иран обогатит уран до 60% при необходимости – аятолла Хаменеи

На Харьковщине трое полицейских предстанут перед судом за привлечение невиновного к уголовной ответственности

Обновленное правительство Грузии планирует к 2024 году подготовить экономику страны для членства в ЕС

В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых видов аграрной продукции

Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью посла Италии в Конго: Украина осуждает терроризм во всех его формах

ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

Рухнувшей с моста в Десну фурой управлял гражданин Турции, он погиб – МВД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА