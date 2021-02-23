Министр обороны в формате QUINT обсудил со своими западными коллегами прогресс оборонной реформы в Украине и реализацию статуса партнера с расширенными возможностями - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран принял участие в заседании формате QUINT со своими западными коллегами, где обсуждались прогресс оборонной реформы в Украине и реализацию статуса партнера с расширенными возможностями, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В заседании приняли участие: государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес, министр национальной обороны Канады Харджитом Сингх Сейджжан, Министр охраны края Литовской Республики Арвидасом Анушаускас, министр национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащак и министром обороны США Ллойдом Остином

"Министр обороны Украины ознакомил руководителей оборонных ведомств государств-партнеров с изменениями в области безопасности обстановке на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, с текущим состоянием имплементации оборонной реформы, а также обозначил основные приоритеты деятельности Министерства обороны Украины и развития Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, на сайте Минобороны Украины в понедельник вечером.

Таран также поблагодарил за постоянную поддержку партнеров и отметил важность расширения сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах.

"Руководители оборонных ведомств Великобритании, Канады, Литовской Республики, Республики Польша и США заверили украинскую сторону в всесторонней поддержке, в том числе суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах и реформировании сектора безопасности и обороны", - подытожили в сообщении.