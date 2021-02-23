Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что повреждение лопастей вентилятора в двигателе Pratt & Whitney, вышедшем из строя на лайнере Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines в воскресенье, согласно предварительной оценке, могло произойти из-за усталости металла.

Сумвальт сказал журналистам на брифинге, что пока нет ясности, является ли причина отказа двигателя PW4000 аналогичной отказу двигателя на другом рейсе той же авиакомпании на Гавайях в феврале 2018 года, когда было установлено, что сломалась лопасть вентилятора.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что лайнер Boeing 777-200 американкой авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как вскоре после взлета у него отказал правый двигатель.

Самолет выполнял рейс Денвер - Гонолулу. Сообщений о пострадавших не поступало.

Из видео, сделанного из салона самолета и размещенного в соцсетях, следует, что двигатель загорелся в полете. На другом видео, которое снял очевидец с земли, четко видно, что за самолетом тянулся шлейф черного дыма.

В связи с этим компания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов 777 (69 находящихся в эксплуатации и 59 пребывающих на стоянке), работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, до определения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) "соответствующего протокола проверки", говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее сообщалось, что (FAA) активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, в связи с инцидентом.