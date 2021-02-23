С 23 февраля станция метро "Харьковская" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов – метрополитен

Станция метро "Харьковская" в Киеве заработает в обычном режиме с 23 января после установки современных турникетов, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".2

"23 февраля, станция "Харьковская" заработает в обычном режиме. Сейчас проходят последние монтажные и наладочные работы. Отметим, что установка новых турникетов завершено раньше запланированного срока", - сказано в сообщении на странице предприятия в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что новые контрольно-пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда, в частности: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

"Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах", - отметили в сообщении.