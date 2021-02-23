Дело о неправомерной выгоде эксглавы Черниговской РГА направлено в суд - НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению ексглавы Черниговской районной государственной администрации, уличенного в получении неправомерной выгоды, стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от директора частного предприятия неправомерную выгоду в размере $10 000. В такую сумму ексглава РГА оценил свои услуги по принятию решения о предоставлении разрешения на разработку, утверждение детального плана территорий и в дальнейшем утверждении проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков", - говорится в сообщении, на официальном сайте НАБУ в понедельник.

Действия бывшего председателя РГА квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Чиновник был задержан и ему сообщили ему о подозрении 5 ноября 2020.

Источник:https://nabu.gov.ua/novyny/otrymannya-nepravomirnoyi-vygody-eksgolovoyu-chernigivskoyi-rda-materialy-vidkryto?fbclid=IwAR0fUc2MCvqhVklZitw8dCLOawJaK8fdBmcYfV64oRh72vZ3sIKIToPI5ZM