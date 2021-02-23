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00:47 23.02.2021

Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

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Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

Украина прошла критический период в энергетике в текущем отопительном сезоне, избежав ограничения энергопотребления, и имеет все ресурсы для дальнейшего стабильного энергообеспечения, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Мы прошли самый худший период, когда действительно были высокие риски веерных отключений. Но уже теплеет, вышел из ремонта блок АЭС (ХАЭС-2 – ИФ), мы не используем газовые блоки ТЭС и запасы самого газа в ПХГ рекордные для этого периода. Есть резерв и по электричеству, и по газу", – сказал Витренко в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV в понедельник поздно вечером.

При этом он обвинил Российскую Федерацию в искусственном создании дефицита газа на рынке Европы.

"Россия в этом году уменьшила в полтора раза поставки газа через Украину на европейский рынок, создав там искусственный дефицит", – указал глава Минэнерго, подчеркнув, что это привело к росту цены ресурса.

Вместе с тем Витренко подчеркнул, что Украина имеет все предпосылки, чтобы не ощутить дефицита энергоресурсов в случае ограничения их поставок со стороны РФ как ее реакции на введение Украиной санкций, в частности, против российских компаний и принятие решения о возврате в госсобственность украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

"Мы можем спокойно прожить очередную волну агрессии России. Что касается дизеля, то нет критической зависимости от его поставок через трубу", – отметил он, указав, что если поставок дизеля не будет в достаточном количестве из РФ и Беларуси, то Украина будет покупать его на мировом рынке.

Как сообщалось, транзит российского природного газа через Украину испытал падение до минимума за последние 12 месяцев на фоне рекордной оттепели в Европе.

За первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем в 119 млн куб. м в сутки. Затем началось поступательное снижение объемов: 95 млн кубометров 17 февраля, потом два дня транзит был на уровне 88-87 млн куб. м, а за газовые сутки 20 февраля прокачка упала до 67 млн куб. м и предусматривается дальнейшее снижение объема.

Меньше газа через Украину "Газпром" прокачивал в январе 2020 года, когда товарные потоки (в преддверии завершения старого транзитного контракта и тяжелых переговоров по заключению нового) были настроены на худший сценарий с прекращением транзита.

При этом на февраль у "Газпрома" на долгосрочной и краткосрочной основе законтрактован транзит на 124,2 млн куб. м.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), до 2016 года являющемся структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время ООО "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.

Теги: #газ #электроэнергия #украина #энергетика
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