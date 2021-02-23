Замглавы ОП Тимошенко: индийская вакцина Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь

Индийская вакцина Covishield, о поставках в Украину которой договаривался министр здравоохранения Максим Степанов прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Завтра утром вакцина пребывает. Это информация из МОЗ и информация из логистической компании. Утром завтра самолёт будет в Борисполе. Это первая партия, которая дальше будет. Следующая поставка - в течение недели или 10 дней, как я понимаю", - заявил Тимошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером в понедельник, 22 февраля.

Он также добавил, что "Полемики, которые были в разных студиях можно уже закончить", отвечая на вопрос ведущего "На чём основан оптимизм замглавы ОП, что вакцина действительно прибудёт, учитывая, что поставки "AstroZeneca" и "Phizer", которые должны были быть в Украине ещё 15-16 февраля, затягиваются?".

По словам Тимошенко, как только самолёт прилетит, первая партия вакцины будет доставлена на логистический склад, с которого она в тот же день попадёт в некоторые регионы, а после начинается первый этап вакцинация мобильными группами. Как сообщалось и ранее, первыми будут вакцинированы врачи, которые работают с заболевшими коронавирусом.