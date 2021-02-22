Полиция начала расследование убийства харьковчанина, его могли застрелить из-за денежного долга

Полиция установила личность мужчины, которого застрелили в понедельник вечером на ул.Отакара Яроша в Харькове, и личность стрелявшего.

"Личность потерпевшего установлена. Это житель города Харькова 1981 года рождения... Оперативные работники уже фактически установили личность преступника. Проводится ряд мероприятий для его задержания", - сказал начальник следственного управления Сергей Чиж в видеокомментарии, распространенном отделом коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Чиж сообщил, что сведения об инциденте внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По его словам, следствие выдвинуло и отрабатывает ряд версий, одна из которых - конфликт из-за денежного долга.

Как сообщалось, в понедельник вечером на ул.Отакара Яроша был застрелен мужчина. Для задержания стрелявшего правоохранители ввели в действие полицейскую операцию"Сирена".