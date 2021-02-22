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22:31 22.02.2021

Иран обогатит уран до 60% при необходимости – аятолла Хаменеи

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Иран обогатит уран до 60% при необходимости – аятолла Хаменеи

Иран при необходимости готов увеличить предел обогащения урана до уровня в 60%, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

"Мы полны решимости приобрести ядерный потенциал, соизмеримый с потребностями страны, и, следовательно, предел обогащения Ирана не ограничится до 20%. Он будет таким, в каком нуждается страна. Например, для ядерной силовой установки или других работ, нам может потребоваться обогащение урана до 60%", - цитирует агентство ИРНА заявление аятоллы Хаменеи.

При этом Хаменеи подчеркнул, что Иран не стремится к производству ядерного оружия.

"Запад очень хорошо знает, что мы не стремимся получить ядерное оружие", - отметил верховный лидер Ирана, добавив, что принципы ислама "не позволяют Исламской Республике создать ядерное оружие".

"Что мешает Исламской Республике создать ядерное оружие - это исламская мысль и принципы, запрещающие создание любого оружия, ядерного или химического, которое убивает людей", - сказал он.

Теги: #аятолла #уран #обогащение #иран
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