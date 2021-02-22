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21:37 22.02.2021

Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

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Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

Министерство энергетики отрабатывает вопрос перехода потребителей на одну платежную квитанцию  по оплате газа и его распределению, сообщил и.о. министра Юрий Витренко.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение", – написал Витренко на своей Facebook-странице в понедельник вечером.

По его словам, министерство также занимается вопросом тарифообразования на услуги по распределению газа, изучая возможность их уравнения, – "чтоб тариф на распределение не был в одних регионах выше за тарифы в других".

При этом он отметил, что министерство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, акцентировав внимание, что это приведет к снижению цен для потребителей.

"Чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтоб деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – написал он.

Он также указал, что министерству предстоит решить вопрос с объемами ресурса, который выставляют на энергорынки государственные компании, не уточнив подробностей.

Источник: https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/263153685261194

Теги: #газ #электроэнергия #украина #энергетика
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