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21:22 22.02.2021

В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

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В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

Полиция устанавливает обстоятельства гибели человека, которая произошла в понедельник вечером на ул.Отакара Яроша в Харькове.

"В настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция "Сирена", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы 102 поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Сейчас полицейские осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По информации местных пабликов, погибший - ювелир Александр Чепурных.

"По нашей информации только что произошло убийство на Отакара Яроша харьковского ювелира Чепурных Александра, хозяина ЧП ПАНТЕРА!

ЧП Пантера занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями", - сообщает телеграм-канал "Непорядочный Харьков".

Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/policzejski-z-yasovuyut-obstavini-smerti-cholovika-v-shevchenkivskomu-rajoni-xarkova/

https://t.me/neporyadochniykharkov

Теги: #перехват #украина #полиция #харьков
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