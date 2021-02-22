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20:56 22.02.2021

Обновленное правительство Грузии планирует к 2024 году подготовить экономику страны для членства в ЕС

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Обновленное правительство Грузии планирует к 2024 году подготовить экономику страны для членства в ЕС

Главная задача правительства Грузии на ближайшие четыре года - обеспечить готовность экономики страны подать официальную заявку на членство в Евросоюз, говорится в правительственной программе на 2021-2024 годы "Для строительства европейского государства", вотум доверия которой, как и обновленному Кабинету министров, объявил в понедельник парламент страны.

Согласно документу, для выполнения к 2024 году этой задачи "экономическая политика правительства будет направлена на создание условий для быстрого выхода из кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, возобновления с 2021 года роста экономики и сокращения бедности в стране".

При этом отмечается, что пандемия COVID-19, которая поставила экономику Грузии перед новыми вызовами и проблемами, создала также новые возможности и перспективы.

По предварительным оценкам правительства, экономика Грузии, падение которой в 2020 году превысило 6%, начнет восстанавливаться уже в нынешнем году, и в соответствии с прогнозом Международного валютного фонда "рост ВВП страны в 2021 году составит 4,3%, а в следующие три года динамика быстрого экономического роста будет сохранена".

На преодоление кризиса правительству удалось мобилизовать международную помощь в размере более $2 млрд, что используется для финансирования сокращенных доходов бюджета, а также направляется на антикризисные мероприятия, отмечается в программе.

В планах правительства - повышение конкурентоспособности Грузии в регионе и мире, укрепление позиции страны в качестве логистического хаба, структурное оздоровление экономики, развитие бизнеса и инвестиционной среды, максимальное включение существующих в государственной собственности ресурсов в экономическую активность, в том числе путем приватизации госимущества.

"Налоговое и таможенное законодательство Грузии будет приведено в соответствие с законодательством ЕС", - говорится в программе, в которой подчеркивается, что "экономическая политика страны по-прежнему будет основываться на принципах свободного рынка".

Планируется также продолжение структурной реформы рынка капитала, в рамках которой в 2021 году будет представлена новая стратегия этого рынка, предусматривающая улучшение правовой базы и развитие рынка ценных бумаг.

В обновленном составе правительства Грузии во главе с новым премьер-министром Ираклием Гарибашвили (ранее он занимал пост главы Минобороны - ИФ) сменились только два министра - министр обороны, пост которого займет ныне действующий замглавы Минобороны Джуаншер Бурчуладзе, и министр регионального развития и инфраструктуры, которым стал бывший первый замглавы этого ведомства Ираклий Карселадзе. Остальные министры остались на своих местах.

Теги: #правительство #программа #грузия #экономика
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