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20:37 22.02.2021

В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

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В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

Украина является одной из первых стран, которая получит вакцину CoviShield из Индии в феврале и в дальнейшем ожидается поставка большего количества вакцины, сообщило посольство Индии в Украине в понедельник вечером.

"Учитывая многогранные и прочные двусторонние отношения между Индией и Украиной, посольство Индии в Украине, при поддержке правительства Индии, способствовало поставке вакцин в Украину в феврале, с целью начать кампанию по вакцинации в Украине. Украина является одной из первых стран, которая получит вакцину из Индии в феврале", - говорится в обнародованном в понедельник вечером пресс-релизе индийского посольства.

В диппредставительстве отметили, что благодаря усилиям двух стран были своевременно заключены необходимые соглашения и получены разрешения на поставку первого транша вакцин – 500тыс. доз вакцины Covishield, разработанной Astra-Zeneca и Serum Institute of Indiа (Институт сыворотки Индии).

"В дальнейшем ожидается поставка большего количества изготовленной в Индии вакцины, в меру увеличения мощностей производства в Индии", - подчеркнули в посольстве, отметив, что существует регулярное взаимодействие между правительствами Украины и Индии и производителями вакцин для обеспечения Украины большим количеством вакцин.

Как сообщалось, 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что лично проконтролировал первой партии вакцин от коронавируса AstraZeneca для Украины с завода-изготовителя. "Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500тыс. доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану МЗ", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, в воскресенье вакцина была отправлена с завода Мумбаи. "Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - отметил министр.

Утром 22 февраля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что партия индийской вакцины CoviShield может прибыть в Украину утром 23 февраля.

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

Теги: #коронавирус #вакцина #поставки #индия
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