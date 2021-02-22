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18:40 22.02.2021

Разработанная компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 имеет преимущество перед другими вакцинами – эксперт

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Разработанная компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 CoviShield имеет преимущество перед другими вакцинами, считает эпидемиолог профессор Наталья Виноград.

"Еще летом прошлого года AstraZeneca продала лицензию на производство препарата тем государствам и фирмам, которые четко придерживаются международных стандартов. Там все стандартизировано, опытно и проверено", - сказала она.

Виноград отметила, что вакцина CoviShield, поставку которой ожидают в Украине, переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

"Не так много вакцин пришли переквалификацию ВОЗ, а CoviShield - прошла. Это - вакцина выбора, в ситуации, сложившейся с обеспечением препаратом на уровне государства в достаточном количестве", - пояснила эпидемиолог.

При этом Виноград подчеркнула: в настоящее время рано оценивать эффективность вакцины с эпидемиологической точки зрения.

"Речь (идет – ИФ) о всех имеющихся сертифицированных вакцинах. Возьмем, к примеру, ту же Pfizer или Moderna. Государства, которые провели достаточное количество прививок этими вакцинами, говорят, что у них уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад. Между тем это может быть заслугой не только вакцинации, но и строгого карантина, жестких ограничений, а вакцина могла просто манифестировать результат противоэпидемических карантинных мероприятий. Поэтому, при всем уважении к ученым, приложившим усилия к разработке вакцин, ни одна из них пока не может быть оценена с эпидемиологической точки зрения", - сказала она.

Эпидемиолог также отметила, что препарат Pfizer и Moderna не является вакциной по сути. "Это новейшая технология, медицинский инструмент, но не вакцина. Pfizer и Moderna - это генетическая информация, а вакцина - это иммунобиологический препарат, содержащий антиген, при введении которого в организме образуются специфические антитела. Таким образом, CoviShield - это вакцина", - сказала она.

Как подчеркнула Виноград, вакцина CoviShield выпускается на предприятиях компании AstraZeneca. При этом она призвала отечественных "экспертов" не спекулировать на этой теме.

"Мы, специалисты, знаем, что делать. Мы должны отработать ситуацию так, чтобы никто не мешал. Украина переживает пандемию, касающуюся жизни и здоровья всех - от новорожденного до пожилого, которых нужно защитить. Не нужно подстрекать людей негативом и пугать их ", - сказала она.

Как сообщалось со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca для профилактика COVID-19 уже доставляются в Украину. Прибытие вакцины ожидается во вторник.

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