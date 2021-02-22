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19:49 22.02.2021

ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

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ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

Главы МИД стран Европейского союза на первой виртуальной встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном говорили о борьбе с COVID-19 и необходимости больше работать вместе для разрешения конфликтов в соседних странах, сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы с нетерпением ожидаем взаимодействия с США, в частности, для того, чтобы разрешить существующее напряжение и конфликты в нашем непосредственном соседстве. Мы осознаем необходимость работать вместе по вопросам Ирана... Мы также коснулись вопроса усиления нашего партнерства по Украине, странам Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Есть также общее понимание, что мы должны работать больше вместе", - подчеркнул Боррель в понедельник в Брюсселе по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Высокий представитель констатировал, что это "было первое взаимодействие между ЕС и новой администрацией США". "Я рад сказать, что у нас было очень позитивное обсуждение, которое продемонстрировало, что фокус теперь не только на углублении нашего партнерства, но также на том, чтобы объединиться в глобальном лидерстве, чтобы сражаться с пандемией, на восстановлении после этого, работать над изменениями климата и гарантировать продвижение демократических ценностей", - описал он ход дискуссии.

Боррель отметил, что заключительные слова госсекретаря США "нас очень вдохновили".

Министры ЕС и госсекретарь США также обсудили отношения с Россией и Китаем.

"Диалог с ним был очень позитивным", - констатировал Боррель.

Теги: #сша #сотрудничество #ес
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