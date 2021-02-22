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19:16 22.02.2021

Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19

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Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19

У главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

"Друзья, множество раз подчеркивал, насколько серьезна ситуация с коронавирусом. Сегодня пишу об этом снова, но теперь уже из собственного опыта. На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - сообщил Володин на своей странице в Facebook в понельник.

Он отметил, что вместе с командой облгосадминистрации продолжает работу в штатном режиме, однако будет участвовать в рабочих процессах дистанционно.

"В очередной раз призываю всех жителей Киевской области: соблюдайте карантин, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегайте скопления людей, а также очень внимательно относитесь к своему самочувствию. Берегите себя и близких!", - подчеркнул Володин.

 

Теги: #киевская_область #коронавирус #ога
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