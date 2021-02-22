Главком ВСУ: Мы начали подготовку всех боевых воинских частей к наступательным действиям на урбанизированной местности

Вооруженные силы Украины еще с 2020 года проходят подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности, заявляет главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"По наступательным действиям, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - подчеркнул Хомчак на пресс конференции в понедельник в Киеве.

Он заверил, что Генеральный штаб ВСУ, в новой J-структуре, отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть.

"Все планы ведутся, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком", - сообщил Хомчак.