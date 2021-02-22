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18:29 22.02.2021

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один боец ВСУ, еще двое ранены

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Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один боец ВСУ, еще двое ранены

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин - получил осколочные ранения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Также возле Марьинки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ситуация
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