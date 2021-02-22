На сессию Харьковского горсовета вновь хотят вынести переименование проспекта Петра Григоренко в честь Жукова

В проект повестки сессии Харьковского горсовета, запланированной на 24 февраля, вновь включен вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

"Харьковский горсовет В ТРЕТИЙ РАЗ планирует переименовать проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова! Не надоело???", - написал на своей странице в Facebook депутат горсовета Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом").

Он также опубликовал проект соответствующего решения.

"Увековечить историческую память Жукова Георгия Константиновича как личности, деятельность которой связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, путем восстановления названия объекта топонимики в городе Харькове – проспект Маршала Жукова", - говорится в документе.

Депутатам также предлагается принять обращение к премьер-министру Украины по поводу утверждения Единого национального реестра памятников Второй мировой войны в соответствии с требованиями законы Украины "Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов"

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Жукова.

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.