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17:36 22.02.2021

Доступное жилье: будет бум на ипотечном рынке?

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Доступное жилье: будет бум на ипотечном рынке?

Об этом рассказал Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украини, выступая на Всеукраинском форуме "Украина-30: Инфраструктура".

НБУ принимает ряд мер для развития ипотечного кредитования, способствуя широкому привлечению банковских учреждений к обеспечению украинцев доступным жильем. Оздоровление банковского сектора позволило ввести ряд ипотечных программ, но львиная доля сделок в 2020 году заключена несколькими банками, прежде всего государственными.

НБУ ожидает увеличения платежеспособного спроса со стороны заемщиков и и соответственно, интересных ипотечных продуктов от банковского сектора.

Монетарная политика Национального банка обеспечивает умеренную и прогнозируемую инфляцию, отметил Кирилл Шевченко, и это является хорошим основанием для расширения услуг по ипотеке. По его мнению, законодателям и чиновникам было бы целесообразно принять меры по эффективной защите прав кредиторов, уменьшению юридических рисков, надлежащего урегулирования рынка новостроек.

Теги: #ипотека #шевченко #нбу
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