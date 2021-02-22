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17:37 22.02.2021

Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, приговорен к 15 годам заключения

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Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, приговорен к 15 годам заключения

Суд при публичном обвинении, которое поддерживала в суде Славянская местная прокуратура, приговорил 58-летнего мужчину к 15 годам тюрьмы за содержание притонов, изнасилование и растление малолетних и несовершеннолетних детей, а также создание изображений порнографического характера с их участием.

"Судом установлено, что в период с 2008 по 2017 годы, житель Славянская устроил в частном доме так называемую студию, где снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей, которые в дальнейшем преподавал в Интернет. В месте разврата злоумышленник под угрозами расправы развращал и насиловал подростков", - сообщает в понедельник пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что всего жертвами злоумышленника стали 19 несовершеннолетних.

"Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу потерпевших 250 тыс. грн морального ущерба", - говорится в сообщении.

Теги: #насильник #приговор
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