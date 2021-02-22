Италия продлила запрет на несущественные поездки между регионами до 27 марта

Итальянское правительство в понедельник продлило запрет на несущественные поездки между регионами до 27 марта с целью замедлить распространение COVID-19, в частности, его новых штаммов, передает газета "Репубблика".

Власти опасаются, что ослабление ограничений может привести к новому скачку заражений, поскольку в Европе распространяется "британский штамм", поэтому его решено было продлить еще примерно на месяц.

Запрет на несущественные передвижения по стране был введен в конце прошлого года сроком до 25 февраля.

Италия оказалась одной из самых пострадавших европейских стран от COVID-19. С начала пандемии там выявили коронавирус более чем у 2,8 млн чел., скончались среди них более 95 тыс. чел. Вакцинация против COVID-19 там началась в декабре прошлого года, с тех пор две дозы вакцины получили более 3,5 млн человек.