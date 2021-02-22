События

17:22 22.02.2021

Италия продлила запрет на несущественные поездки между регионами до 27 марта

1 мин читать
Италия продлила запрет на несущественные поездки между регионами до 27 марта

Итальянское правительство в понедельник продлило запрет на несущественные поездки между регионами до 27 марта с целью замедлить распространение COVID-19, в частности, его новых штаммов, передает газета "Репубблика".

Власти опасаются, что ослабление ограничений может привести к новому скачку заражений, поскольку в Европе распространяется "британский штамм", поэтому его решено было продлить еще примерно на месяц.

Запрет на несущественные передвижения по стране был введен в конце прошлого года сроком до 25 февраля.

Италия оказалась одной из самых пострадавших европейских стран от COVID-19. С начала пандемии там выявили коронавирус более чем у 2,8 млн чел., скончались среди них более 95 тыс. чел. Вакцинация против COVID-19 там началась в декабре прошлого года, с тех пор две дозы вакцины получили более 3,5 млн человек.

Теги: #италия #поездки #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 22.02.2021
Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру за незаконное посещение Крыма

Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру за незаконное посещение Крыма

13:30 22.02.2021
Неизвестные убили посла Италии в ДР Конго

Неизвестные убили посла Италии в ДР Конго

13:09 18.02.2021
Минкультуры Украины внесло еще двух музыкантов из "Хора Турецкого" в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло еще двух музыкантов из "Хора Турецкого" в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

15:51 17.02.2021
Посол Германии предполагает, что поездки по безвизу для украинцев не восстановятся еще несколько месяцев

Посол Германии предполагает, что поездки по безвизу для украинцев не восстановятся еще несколько месяцев

21:34 16.02.2021
На Сицилии извергается вулкан Этна, аэропорт Катании приостановил работу

На Сицилии извергается вулкан Этна, аэропорт Катании приостановил работу

21:56 15.02.2021
Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

16:14 13.02.2021
Зеленский поздравил Драги с формированием нового правительства Италии

Зеленский поздравил Драги с формированием нового правительства Италии

16:11 13.02.2021
Правительство Италии во главе с Драги приступило к работе

Правительство Италии во главе с Драги приступило к работе

23:07 12.02.2021
Оглашен новый состав кабинета министров Италии

Оглашен новый состав кабинета министров Италии

20:28 12.02.2021
Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один боец ВСУ, еще двое ранены

Суд в Ровно избрал меру пресечения стоматологу, подозреваемой в нанесении телесных повреждений детям

На сессию Харьковского горсовета вновь хотят вынести переименование проспекта Петра Григоренко в честь Жукова

В КГГА заявили о необходимости срочных противоаварийных работ в Гостином дворе

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на самолете "Розы Ветров"

Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное

Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, приговорен к 15 годам заключения

Доступное жилье: будет бум на ипотечном рынке?

Таран: гособоронзаказ-2020 был выполнен на 99,5%, все остальное – спекуляции

Злоумышленники присвоили более 1 млн грн украинцев, "продавая" через интернет несуществующие автомобили

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА