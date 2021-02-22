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17:03 22.02.2021

Злоумышленники присвоили более 1 млн грн украинцев, "продавая" через интернет несуществующие автомобили

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Злоумышленники присвоили более 1 млн грн украинцев, "продавая" через интернет несуществующие автомобили

Два жителя Сумской области присвоили более 1 млн грн 24 граждан Украины, "продавая" в интернете подержанные автомобили.

Как сообщается на сайте Киберполиции Украины в понедельник, фигуранты на платформе объявлений выставляли на "продажу" подержанные авто из Европы при условии предоплаты. Однако, получая деньги клиентов, они не выполняли взятые на себя обязательства.

Злоумышленники были разоблачены сотрудниками управления противодействия киберпреступлениям Киева совместно со следователями Соломенского райуправления местной полиции столицы при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры №9.

"После получения первого платежа злоумышленники уверяли покупателей, что якобы они выехали за границу для перевозки автомобиля. Далее имитировали законность сделки, в частности присылали покупателям заблаговременно созданные видео, а также предоставляли фейковые поручения. Убедив таким образом клиентов, они требовали второй платеж, равный почти полной стоимости покупки. В конечном итоге злоумышленники "исчезали" и не выполняли взятые на себя обязательства", - рассказали в Киберполиции.

Отмечается, что по месту жительства правонарушителей и в их автомобилях были проведены обыски совместно со спецподразделением Сумской полиции. Изъяты доказательства причастности к преступной деятельности.

В настоящее время устанавливаются возможные сообщники преступной сделки.

Фигуранты уведомлены о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #мошенники #автомобили
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