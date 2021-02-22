Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируема, резких изменений там не происходит, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

"Ситуация в ООС является сегодня контролируемой, и резких изменений там не происходит. Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено. На сегодня продолжаются 211 сутки режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - сказал Хомчак на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, режим прекращения огня выполняется "в основном ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом, вооруженными формированиями РФ, которые находятся на неподконтрольной территории".

"На отдельных участках линии разграничения провокационные обстрелы имеют место быть. Вдоль всей линии столкновения они носят иногда затихающий (характер - ИФ), иногда активизируются. Эти обстрелы наших позиций, а также мирных населенных пунктов как на нашей территории, так и на временно неподконтрольной территории, активизируются, как правило, во время заседания Трехсторонней контактной группы. А сейчас мы это наблюдаем (я это уже говорил) после решений Совета рациональное безопасности и обороны Украины по введению санкций против соответствующих лиц или к соответствующих фирм", - рассказал Хомчак

Он подчеркнул, что основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения и дискредитации сил ООС.

"Украинские военнослужащие в районе операции находятся на устойчивых позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно относительно гарантий безопасности для мирного населения и для поддержания или возобновления инфраструктуры с обеих сторон", - подчеркнул Хомчак.

Он добавил, что подразделения ВСУ всегда готовы к открытию огня в ответ, если есть угроза их жизни или здоровью, а также для сдерживания противника от ведения любых активных действий.

Как сообщалось, ранее Хомчак сообщил о гибели одного и ранении еще одного бойца ВСУ на Донбассе в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками из противотанкового гранатомета.