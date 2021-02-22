Зеленский и Данилов обсудили план работы СНБО на ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обсудили ближайший план работы СНБО и последующие шаги в контексте выполнения недавних решений по введению санкций, сообщает пресс-служба главы государства.

"Алексей Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах", - сказано в сообщении

Кроме того, собеседниками были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности аппарата СНБО.