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16:44 22.02.2021

Зеленский и Данилов обсудили план работы СНБО на ближайшее время

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Зеленский и Данилов обсудили план работы СНБО на ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обсудили ближайший план работы СНБО и последующие шаги в контексте выполнения недавних решений по введению санкций, сообщает пресс-служба главы государства.

"Алексей Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах", - сказано в сообщении

Кроме того, собеседниками были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности аппарата СНБО.

Теги: #президент #снбо
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