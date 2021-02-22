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15:59 22.02.2021

Хомчак: Все обвинения ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе – провокация

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Хомчак: Все обвинения ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе – провокация

Любые обвинения в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе, выдвинутые в сторону Вооруженных сил Украины, являются всего лишь провокацией с противоположной стороны, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак во время пресс-конференции в понедельник.

"Украинские военнослужащие в районе проведения Операции (объединенных сил – ИФ) остаются на своих позициях, строго придерживаются заключенных договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно, что касается безопасности мирного населения и для поддержания или восстановления инфраструктуры с обеих сторон", - отметил Хомчак.

При этом он подчеркнул, что подразделения ВСУ всегда готовы открывать ответный огонь, если присутствует угроза их жизни или здоровью, или же для сдерживания противника от ведения любых активных боевых действий.

"Любые обвинения или выражения о несоблюдении ВСУ режима прекращения огня являются провокацией противоположной стороны и не имеют сегодня никакого реального основания", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Теги: #всу #хомчак #опровержение
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