События

15:51 22.02.2021

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

1 мин читать
В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник вследствие обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий, и второй ранен", - сказал Хомчак на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Теги: #оос #жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:49 22.02.2021
Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

09:59 22.02.2021
Во Львове в результате пожара погибли два человека

Во Львове в результате пожара погибли два человека

07:28 22.02.2021
За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

18:13 21.02.2021
Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

09:15 21.02.2021
Во Львовской области из-за отравления угарным газом погибли три человека

Во Львовской области из-за отравления угарным газом погибли три человека

07:45 21.02.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

22:39 20.02.2021
Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

17:44 20.02.2021
Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, возле Новгородского под обстрел попали дома местных жителей

Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, возле Новгородского под обстрел попали дома местных жителей

07:47 20.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

17:45 19.02.2021
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс с начала суток – штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс с начала суток – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Данилов обсудили план работы СНБО на ближайшее время

ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка, который снова не явился в суд

Хомчак: Все обвинения ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе – провокация

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом полностью готов к работе – ГСЧС

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

Онлайн-система регистрации в очередь на вакцинацию от Covid-19 будет запущена с марта - Федоров

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА