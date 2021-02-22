События

15:37 22.02.2021

Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом полностью готов к работе – ГСЧС

2 мин читать
Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом полностью готов к работе – ГСЧС

Первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом, который развернули в Ивано-Франковской области, полностью готов к приему первых больных, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в рамках исполнения поручения правительства развернут мобильный госпиталь ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы. Госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 - это госпитальная база и рассчитаны на 120 коек", - сообщают спасатели.

Они добавляют, что в госпитале функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии, палаты для пациентов.

При этом, каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

"Госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения. На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области", - отмечают в ГСЧС.

Сообщается, что госпиталь уже полностью готов к приему COVID-больных.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию на среду, 17 февраля, в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.

Теги: #госпиталь #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 18.02.2021
Минздрав Украины разрабатывает программу реабилитации перенесших COVID-19

Минздрав Украины разрабатывает программу реабилитации перенесших COVID-19

11:55 18.02.2021
На лечение COVID-19 на 2021 год предусмотрено 10 млрд грн – НСЗУ

На лечение COVID-19 на 2021 год предусмотрено 10 млрд грн – НСЗУ

09:21 18.02.2021
Кипр вводит цветовое кодирование для стран в зависимости от темпов распространения COVID-19

Кипр вводит цветовое кодирование для стран в зависимости от темпов распространения COVID-19

09:07 18.02.2021
Индия вводит обязательное тестирование прибывающих из стран с новыми штаммами COVID-19

Индия вводит обязательное тестирование прибывающих из стран с новыми штаммами COVID-19

02:41 18.02.2021
В Ивано-Франковске развернут первый мобильный COVID-госпиталь

В Ивано-Франковске развернут первый мобильный COVID-госпиталь

16:08 17.02.2021
Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19

Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19

10:14 17.02.2021
Минздрав Украины намерен расширить контакт-центр по COVID-19 в связи с кампанией по вакцинации

Минздрав Украины намерен расширить контакт-центр по COVID-19 в связи с кампанией по вакцинации

09:38 17.02.2021
В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

09:21 17.02.2021
Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

18:56 15.02.2021
В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

Зеленский и Данилов обсудили план работы СНБО на ближайшее время

ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка, который снова не явился в суд

Хомчак: Все обвинения ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе – провокация

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

Онлайн-система регистрации в очередь на вакцинацию от Covid-19 будет запущена с марта - Федоров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА