Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом полностью готов к работе – ГСЧС

Первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом, который развернули в Ивано-Франковской области, полностью готов к приему первых больных, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в рамках исполнения поручения правительства развернут мобильный госпиталь ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы. Госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 - это госпитальная база и рассчитаны на 120 коек", - сообщают спасатели.

Они добавляют, что в госпитале функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии, палаты для пациентов.

При этом, каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

"Госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения. На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области", - отмечают в ГСЧС.

Сообщается, что госпиталь уже полностью готов к приему COVID-больных.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию на среду, 17 февраля, в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.