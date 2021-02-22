Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

Один из существенных разделов Генерального плана столицы - историко-архитектурный опорный план – в настоящее время находится в горгосадминистрации на финальной доработке, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко "Интерфакс-Украина" во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Он был у нас, мы его вернули на доработку. Надеемся, в самое ближайшее время, получить его. Мы видим взаимную заинтересованность в завершении этого процесса", – сообщил Ткаченко.

По его словам, аналогичная ситуация с градостроительной документацией Львова.

"У нас налажен хороший диалог с местными властями, особенно, по законопроекту по наследию", – отметил министр.