События

14:00 22.02.2021

Онлайн-система регистрации в очередь на вакцинацию от Covid-19 будет запущена с марта - Федоров

1 мин читать
Онлайн-система регистрации в очередь на вакцинацию от Covid-19 будет запущена с марта - Федоров

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает, что онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавирусной болезни Covid-19 уже готова к работе и заработает с марта текущего года.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в понедельник, об этом Федоров заявил во время традиционного селекторного совещания под председательством президента. "Было решено, что ее запустят с марта", - говорится в сообщении.

Теги: #вакцинация #регистрация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 22.02.2021
Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

09:56 22.02.2021
Почти 3 млн израильтян уже получили две дозы от COVID-19

Почти 3 млн израильтян уже получили две дозы от COVID-19

06:33 22.02.2021
Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата

Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата

10:13 21.02.2021
Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

21:46 18.02.2021
Почти 100% жителей Англии в возрасте от 75 до 79 лет получили первую прививку от COVID-19

Почти 100% жителей Англии в возрасте от 75 до 79 лет получили первую прививку от COVID-19

18:46 18.02.2021
В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

11:03 18.02.2021
НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

21:57 17.02.2021
Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии

21:48 17.02.2021
Через полгода после первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания

Через полгода после первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания

13:13 17.02.2021
Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

Замглавы ОП Тимошенко надеется, что вакцина из Индии прибудет в Украину утром 23 февраля

Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

В Украину дополнительно поставят 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

Неизвестные убили посла Италии в ДР Конго

Уруский о фото с Кадыровым: размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора

Строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатье начнется в 2021 году - Тимошенко

Замглавы ОП Тимошенко надеется, что вакцина из Индии прибудет в Украину утром 23 февраля

Почти половина украинцев считает события Революции Достоинства борьбой за права и свободы

Вторую очередь Музея Голодомора в Киеве планируется достроить в августе 2021 г.

В Украине ожидается похолодание, местами возможен снег и туман

Кабмин переподчинил Госгеокадастр и Госрыбагентство Минагрополитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА