Онлайн-система регистрации в очередь на вакцинацию от Covid-19 будет запущена с марта - Федоров

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает, что онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавирусной болезни Covid-19 уже готова к работе и заработает с марта текущего года.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в понедельник, об этом Федоров заявил во время традиционного селекторного совещания под председательством президента. "Было решено, что ее запустят с марта", - говорится в сообщении.