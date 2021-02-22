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13:30 22.02.2021

Неизвестные убили посла Италии в ДР Конго

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Неизвестные убили посла Италии в ДР Конго

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате вооружённого нападения неизвестных, сообщает в понедельник итальянское телевидение.

Инцидент произошёл в конголезском городе Гома: вооружённые люди напали на колонну автомобилей ООН. В одном из них был посол. Помимо дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.

Итальянские СМИ отмечают, что причину нападения пока установить не удалось. По их мнению, возможно, речь шла о попытке похищения, пошедшей не по плану.

В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла и выразили "глубокую скорбь".

Теги: #италия #посол #дрк #убийство
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