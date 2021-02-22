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12:13 22.02.2021

СБУ: Неявку Шария на допрос можно трактовать как уклонение от следствия

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СБУ: Неявку Шария на допрос можно трактовать как уклонение от следствия

Блогер и лидер политической партии "Партия Шария" Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины в понедельник, что в спецслужбе расценивают как уклонение от следствия.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать, как уклонение от следствия", - сообщает пресс-служба СБУ в понедельник.

При этом в ведомстве напомнили, что Шарий извещен о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в минувший вторник.

Также в СБУ сообщили что во удовлетворение ходатайства адвоката Шария Валентина Рыбина и он, и его подзащитный 25 февраля приглашаются для ознакомления с материалами производства, которые послужили для сообщения Шарию подозрения.

Как сообщалось, СБУ объявила о подозрении Шарию, который, по мнению следователей, осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере. Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании. Экс-нардеп Украины и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Телеграм со ссылкой на свои источники, что "Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола".

16 февраля в СБУ сообщили, что взывали Шария на допрос 22 февраля, а решение об объявлении его в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. "Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата", - рассказали в спецслужбе.

 

Теги: #сбу #шарий
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