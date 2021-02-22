Вторую очередь Музея Голодомора в Киеве планируется достроить в августе 2021 г.

Вторую очередь Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве планируется достроить в августе 2021 года, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Президент поставил в этом году задачу завершить вторую очередь строительства долгостроя - Музея Голодомора в Киеве. Мы рассчитываем, что вторая очередь до 23 августа будет достроена", - сообщил Ткаченко в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.