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12:27 22.02.2021

Вторую очередь Музея Голодомора в Киеве планируется достроить в августе 2021 г.

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Вторую очередь Музея Голодомора в Киеве планируется достроить в августе 2021 г.

Вторую очередь Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве планируется достроить в августе 2021 года, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Президент поставил в этом году задачу завершить вторую очередь строительства долгостроя - Музея Голодомора в Киеве. Мы рассчитываем, что вторая очередь до 23 августа будет достроена", - сообщил Ткаченко в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Теги: #музей #голодомор
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