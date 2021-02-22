В Украине ожидается похолодание, местами возможен снег и туман

В ближайшие сутки на территорию Украины переместится порция холодного воздуха с северо-запада Европы, из-за чего в большинстве областей температура снизится, особенно на северо-востоке; в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 23 февраля, в Украине без осадков, лишь в восточной части ночью ожидается небольшой снег, а в западных областях ночью и утром местами возможен туман. На дорогах страны ожидается гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 4-9° тепла; в северо-восточной части в течение суток 8-13° мороза.

В Киеве во вторник без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 февраля самая высокая температура днем (11,9°) была зафиксирована в 2016г., самая низкая ночью (- 21,7°) в 1945г.

В среду, 24 февраля, в большинстве северных и центральных областей ожидается небольшой снег, днем с дождем; на остальной территории без существенных осадков.

На Правобережье местами туман. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер в западной половине переменных направлений, 3-8 м/с, в восточной половине - южный, 7-12 м/с.

Температура в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью 11-16° мороза, на крайнем востоке 16-21°, днем 4-9° мороза. В западных областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 4-10° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в среду ожидается небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.