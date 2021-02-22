На станции метро "Лукьяновская" в Киеве начинают ремонт эскалаторов

Во вторник, 23 февраля, на станции метро "Лукьяновская" в Киеве начнется последовательный капитальный ремонт всех четырех эскалаторов, который продлится до 2022 года, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводят ориентировочно раз в 10-11 лет после пробега в 150 тысяч км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на станции метро "Золотые ворота" ремонтные работы всех шести эскалаторов уже завершены, а на станции "Майдан Независимости" они еще продолжаются.