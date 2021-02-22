Проезд по всем участкам дорог госзначения обеспечен – "Укравтодор"

Дорожные организации подключили к очистке дорог 328 спецмашин и 424 сотрудника, проезд по всем участкам автодорог государственного значения обеспечен.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на странице в Facebook в понедельник утром, в областях, где снежило, в настоящее время продолжается очищение проезжей части дорог и обочин от "каши" по всей ширине. Осуществляется обработка покрытия противогололедными материалами.

По данным агентства, в настоящее время небольшой снег выпадает местами в Луганской и Донецкой областях. Его высота на почве не превышает 1 см. В западных, а также в Киевской и Одесской областях местами наблюдается туман. В Сумской области небольшой дождь, в Харьковской - морось. На остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха на всей территории колеблется от 0 до +2°С, в западных и центральных областях - до -2-5°С.