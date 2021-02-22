Минобразования утвердило типовую программу для 5-9 классов средних школ

Министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования.

"Согласно программе, вопросы учебной нагрузки учащихся 5-9 классов учреждений общего среднего образования регулируется Санитарным регламентом… Санитарным регламентом установлено допустимое суммарное количество часов (учебных занятий) недельной нагрузки учащихся. При 5-дневной учебной неделе количество часов составляет: для учеников 5-го класса - 28, 6-го класса - 31, 7-го класса - 32, 8-го класса - 33, 9-го класса - 33 часа в неделю", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что базовым учебным планом базового среднего образования Государственного стандарта определена предельно допустимая годовая учебная нагрузка учащихся: для 5-6 классов – 2 065 часов, 7-9 классов – 3 430 часов.

Также базовым учебным планом определено количество дополнительных часов для изучения предметов образовательных областей, курсов по выбору, проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, что для уровня базового среднего образования составляет 227,5 часов.

"По сравнению с действующими учебными планами типовой образовательной программы учреждений общего среднего образования II степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины 20 апреля 2018 №05, учебная нагрузка в неделю не изменилось", - отмечают в ведомстве.

Количество уроков по физической культуре - не менее трех раз в неделю для каждого класса - установлена законом "О физической культуре и спорте".

"Также хотим отметить, что согласно типовому учебному плану типовой образовательной программы для 5-9 классов учреждений общего среднего образования реализация социальной и здравоохранительной образовательной сферы осуществляется через интегрированный курс "Здоровье, безопасность и благосостояние" (5-9 классы) и предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" (8-9 классы)", - говорится в сообщении.

Кроме того, типовым учебным планом предусмотрена возможность изучения учащимися 5-6 классов в рамках социальной и здравоохранительной образовательной сферы одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или иного курса нравственной направленности. либо изучение соответствующих вопросов в рамках интегрированного курса "Здоровье, безопасность и благосостояние".