Во Львове в результате пожара погибли два человека

Два человека погибли вследствие пожара во Львове, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, пожар вспыхнул в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Гипсовой вечером 21 февраля. "В квартире обнаружены тела двух человек: 1959 и 1962 годов рождения. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 4 кв.м и повреждены стены на площади 8 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожарные подразделения на место возгорания не вызывали. Обстоятельства и причины пожара и гибели людей устанавливаются.