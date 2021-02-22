Почти 3 млн израильтян уже получили две дозы от COVID-19

Почти 3 млн израильтян уже получили две дозы вакцины против коронавируса COVID-19 с начала кампании вакцинации в стране, сообщает The Jerusalem Post.

Всего, по данным министерства здравоохранения, к утру понедельника в Израиле получили хотя бы первую дозу препарата против коронавируса более 4,3 млн человек.

Во время первой волны коронавируса Израиль был не так сильно затронут COVID-19, как многие другие страны, там выявляли не так много заражений. Однако осенью 2020 года ситуация изменилась, и израильтянам пришлось пережить серию "локдаунов", положений, при которых жизнь в стране замирает.

Вакцинацию в стране начали в самом конце 2020 года. Всего с начала пандемии в Израиле заразились коронавирусом более 750 тыс. человек, скончались среди них более 5,5 тыс.