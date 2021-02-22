События

09:56 22.02.2021

Почти 3 млн израильтян уже получили две дозы от COVID-19

1 мин читать
Почти 3 млн израильтян уже получили две дозы от COVID-19

Почти 3 млн израильтян уже получили две дозы вакцины против коронавируса COVID-19 с начала кампании вакцинации в стране, сообщает The Jerusalem Post.

Всего, по данным министерства здравоохранения, к утру понедельника в Израиле получили хотя бы первую дозу препарата против коронавируса более 4,3 млн человек.

Во время первой волны коронавируса Израиль был не так сильно затронут COVID-19, как многие другие страны, там выявляли не так много заражений. Однако осенью 2020 года ситуация изменилась, и израильтянам пришлось пережить серию "локдаунов", положений, при которых жизнь в стране замирает.

Вакцинацию в стране начали в самом конце 2020 года. Всего с начала пандемии в Израиле заразились коронавирусом более 750 тыс. человек, скончались среди них более 5,5 тыс.

Теги: #вакцинация #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:33 22.02.2021
Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата

Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата

10:13 21.02.2021
Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

21:46 18.02.2021
Почти 100% жителей Англии в возрасте от 75 до 79 лет получили первую прививку от COVID-19

Почти 100% жителей Англии в возрасте от 75 до 79 лет получили первую прививку от COVID-19

18:46 18.02.2021
В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

11:03 18.02.2021
НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

00:46 18.02.2021
Байден обсудил с Нетаньяху иранскую проблему

Байден обсудил с Нетаньяху иранскую проблему

21:57 17.02.2021
Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии

21:48 17.02.2021
Через полгода после первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания

Через полгода после первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания

13:13 17.02.2021
Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

12:13 17.02.2021
В "Слуге народа" не исключают обсуждение вопроса отставки Степанова в случае провала организации вакцинации от COVID-19

В "Слуге народа" не исключают обсуждение вопроса отставки Степанова в случае провала организации вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

В Украину дополнительно поставят 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax – Степанов

В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

Правоохранители раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце"

Проезд по всем участкам дорог госзначения обеспечен – "Укравтодор"

Во Львове в результате пожара погибли два человека

Минобразования утвердило типовую программу для 5-9 классов средних школ

В Украину дополнительно поставят 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax – Степанов

Оккупационная власть Крыма запрещает использование украинского и крымскотатарского языков – представительство президента

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,3 млн, число жертв - 2,46 млн

В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

Более 40 млн доз вакцин китайской компании Sinopharm уже использовано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА