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09:50 22.02.2021

В Украину дополнительно поставят 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax – Степанов

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В Украину дополнительно поставят 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax – Степанов

Крупнейший в мире производитель вакцин – индийская компания Serum Institute – дополнительно поставит Украине 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Еще одна положительная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - говорится в сообщении Степанова на странице в Facebook в понедельник.

Отмечается, что общий объем вакцины NovaVax, который ожидается в Украине, составляет 15 млн доз. Первые поставки этого препарата в страну запланированы на июль 2021 года.

 

Теги: #вакцина #novavax
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