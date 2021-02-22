В Украину дополнительно поставят 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax – Степанов

Крупнейший в мире производитель вакцин – индийская компания Serum Institute – дополнительно поставит Украине 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Еще одна положительная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - говорится в сообщении Степанова на странице в Facebook в понедельник.

Отмечается, что общий объем вакцины NovaVax, который ожидается в Украине, составляет 15 млн доз. Первые поставки этого препарата в страну запланированы на июль 2021 года.