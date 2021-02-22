События

08:36 22.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,3 млн, число жертв - 2,46 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,3 млн, число жертв - 2,46 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 111 млн 365 тыс. 522, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 466 тыс. 241, выздоровели более 86 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 133 тыс.699 инфицированных COVID-19, зафиксировано 498 тыс. 883 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 5 тыс. 850, число скончавшихся - 156 тыс. 385, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 168 тыс. 174 заболевших, из них умерли 246 тыс. 504 человека, вылечились более 9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 317,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 538 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 155.

 

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 22.02.2021
В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

08:09 22.02.2021
Более 40 млн доз вакцин китайской компании Sinopharm уже использовано

Более 40 млн доз вакцин китайской компании Sinopharm уже использовано

04:35 22.02.2021
Власти США доставили треть из 6 млн задержанных из-за непогоды доз вакцин против COVID-19

Власти США доставили треть из 6 млн задержанных из-за непогоды доз вакцин против COVID-19

23:25 21.02.2021
В Эстонии усиливают меры по борьбе с Covid-19

В Эстонии усиливают меры по борьбе с Covid-19

19:37 21.02.2021
США пока не могут установить происхождение COVID-19 - советник Байдена

США пока не могут установить происхождение COVID-19 - советник Байдена

16:02 21.02.2021
Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

14:25 21.02.2021
В Киеве выявили за сутки двести больных коронавирусом – Кличко

В Киеве выявили за сутки двести больных коронавирусом – Кличко

10:13 21.02.2021
Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

08:37 21.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 111 млн, число жертв - 2,46 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111 млн, число жертв - 2,46 млн

08:21 21.02.2021
В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области 9 детей пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции

Компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Администрация Трампа понизила уровень отношений США с Китаем до крайне низкого - глава МИД КНР

Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата

Лагерный городок полигона "Широкий лан" готов одновременно разместить 5 тыс. военнослужащих

На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса

Глава МАГАТЭ смог договориться с Ираном о продолжении мониторинга атомных объектов

В ОАЭ стартовала оружейная выставка "IDEX-2021", Украина представлена новейшими перспективными разработками

Новые санкции ЕС против властей Беларуси прогнозирует оппозиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА