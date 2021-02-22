В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3 206 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 1 33 человека, умерли 53 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 443 человека; ️летальных случаев - 53; выздоровело – 1 353 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 21 февраля сообщалось о 4 489 новых больных коронавирусом, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новых случаях инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях, 16 февраля - 3 143 новых случаев, 15 февраля - 2 332 случаев, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 307 662 человека, 25 156 человек - умерли, выздоровели – 1 147 426 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.