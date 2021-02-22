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07:28 22.02.2021

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины открыв огонь из снайперского оружия, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 21 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

"С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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