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07:20 22.02.2021

Администрация Трампа понизила уровень отношений США с Китаем до крайне низкого - глава МИД КНР

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Администрация Трампа понизила уровень отношений США с Китаем до крайне низкого - глава МИД КНР

Политика предыдущего президента США Дональда Трампа в отношении Китая довела китайско-американские отношения до самого низкого с момента установления дипотношений уровня, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В последние несколько лет китайско-американские отношения сошли с рельсов нормального развития, и дошли до самого сложного периода с момента установления дипотношений", - заявил глава МИД, выступая на форуме "Ланьтин" в Пекине.

Он подчеркнул: "Источник такой ситуации кроется в том, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических потребностей, в подходе и политике по отношению к КНР допустила серьезные ошибки в оценках тенденций его развития и политики. На этой основе она предприняла меры по сдерживанию Китая и оказанию давления на него".

Ван И сказал, что для "наведения порядка и возращения китайско-американских отношений в правильное русло" необходимо в первую очередь "сломать высокие стены", возникшие в результате ошибочных представлений о КНР в Соединенных Штатах.

Он высказался за восстановление двухстороннего диалога, который при предыдущей администрации практически прекратился.

Министр отметил, что Китай рассчитывает на дальнейшее развитие бизнеса американских компаний в стране, для этого Пекин будет совершенствовать соответствующие условия и деловой климат.

Он также выразил надежду на отмену введенных Трампом повышенных пошлин на китайские товары в Соединенных Штатах, а также санкций в отношении китайских предприятий.

Ван И подчеркнул: "Холодная зима пройдет, и весна надежды неизбежно придет".

Теги: #сша #китай #отношения #мид
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