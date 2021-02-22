Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата

В связи с тем, что в течение первых месяцев года поставки единственной одобренной к применению в Японии вакцины Pfizer будут носить ограниченный характер, дозы препарата для пожилых людей будут распределяться постепенно, сказал министр административной реформы страны Таро Коно, ответственный за вакцинацию.

"Мы хотели бы начать вакцинацию пожилых людей в апреле, но, к сожалению, количество выделяемых нам доз вакцины сначала будет очень ограниченным, поэтому мы будем двигаться медленно", - сказал Коно в интервью национальной телекомпании NHK.

У Японии существуют договоренности о поставках более 500 млн доз вакцин от COVID-19, разработанных западными производителями лекарств. Но до сих пор отечественные регуляторы одобрили к применению только одну вакцину - Pfizer. Страна по-прежнему зависит от импортных поставок, которые задерживаются из-за проблем с производством и экспортным контролем.

Япония в соответствии с соглашением должна в текущем году получить 144 млн доз вакцины Pfizer, вторая партия из примерно 450 тыс. доз препарата прибыла в воскресенье.

Кампания по вакцинации в стране началась на прошлой неделе, первые прививки сделаны медработникам, 4,7 млн из них имеют на это приоритетное право.