Власти США доставили треть из 6 млн задержанных из-за непогоды доз вакцин против COVID-19

Администрация Джо Байдена поставила около 2 млн из 6 млн доз вакцины против COVID-19, задержанных из-за сильных холодов в Техасе и других штатах.

"Мы смогли получить около 2 млн из этих 6 млн доз. Мы рассчитываем быстро наверстать упущенное на этой неделе, сократить это отставание, убедиться, что вакцины доставлены на места, а также уложиться и по срокам, и по графику", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире ABC News.

Она также отметила, что президент может посетить Техас уже на этой неделе.

"Он очень хочет поехать в Техас и показать свою поддержку", - сказала Псаки.

Между тем, отметила пресс-секретарь, поездка президента в зону бедствия "достаточно затратное мероприятие".

"Он не хочет отнимать ресурсы или внимание", - уточнила Псаки.

Техас пережил неделю низких температур и снежных бурь, приведших к отключению электроэнергии по всему штату, затронувших миллионы домов и предприятий. С холодными температурами, снегом и льдом столкнулись и другие штаты. Экстремальные холода привели к задержкам поставок вакцин и усложнили их распределение.

В пятницу советник по вопросам ситуации с COVID-19 в США Энди Славитт заявил на брифинге в Белом доме, что из-за зимней погоды задерживаются поставки около 6 млн доз вакцин против COVID-19 по всей стране.